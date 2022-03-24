У здания польского посольства прошел пикет против монополизации рынка трудоустройства

17:55 25 июня Киев, Украина





Активисты передали посольству резолюцию, в который выразили обеспокоенность планами допустить к процессу выдачи рабочих виз рекрутинговые компании, несмотря на то, что это создает конфликт интересов. Около здания польского посольства в Киеве собрался организованный пикет из более чем 30 человек. Протестующие преследовали задачу донести до польского руководства необходимость принятия мер по недопущению непрозрачных схем в процессе трудоустройства украинцев в Польше Активисты передали посольству резолюцию, в который выразили обеспокоенность планами допустить к процессу выдачи рабочих виз рекрутинговые компании, несмотря на то, что это создает конфликт интересов.

"Как известно, польское правительство выдает рабочие визы украинцам через визовые центры. Обычно это специализированные независимые компании, не занимающиеся трудоустройством. Это позволяет обеспечить конкуренцию между рекрутинговыми фирмами и гарантирует предоставление лучших предложений для работы гражданам Украины, которые ищут работу в Польше", - говорится в обращении.



"Однако в июне Посольство Республики Польша сообщило о планах передать право на сбор и обработку визовых данных украинцев консорциуму из пяти компаний, две из которых профессионально занимаются трудоустройством украинцев в Польше. Очевидно, что для рекрутингового бизнеса это существенное экономическое преимущество, что несет риски искажения конкуренции между польскими работодателями за украинских рабочих. В дальнейшем это приведет, с большой вероятностью, к монополизации рынка, ухудшению условий трудоустройства и подорожанию услуг", - добавили активисты.



Протестующие заявили, что кроме того, увеличиваются риски несанкционированного использования личных данных украинцев "учитывая сообщения польских СМИ о возможной связи одного из участников консорциума с пророссийским польским бизнесменом с сомнительной репутацией".



Своим митингом активисты хотят привлечь внимание общественности и руководства Польши к проблеме и призвать принять необходимые меры для недопущения любых непрозрачных схем в процессе выдачи виз гражданам Украины для выезда в Польшу.



В декабре 2020 года посольство Польши объявило тендер на обслуживание выдачи виз на три года ожидаемой стоимостью до 38 млн евро. В нем приняли участие 5 компаний, 3 из которых с самой низкой ценой не прошли отбор. 11 июня посольство объявило о планах утвердить победителем консорциум из 5 компаний, в том числе польской и украинской, занимающихся трудоустройством украинцев в Польше.