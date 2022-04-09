У всех есть огнестрельные ранения: в Буче начали эксгумацию тел погибших
17:09 08 апреля Киев, Украина
В Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле, сообщили в местном горсовете.
«Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 — с огнестрельными, а 2 — с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали. Для нас это еще очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских.», — сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Будет произведена идентификация каждого погибшего. Сейчас специалисты работают на местах происшествия, опрашивают очевидцев,
свидетелей, чтобы задокументировать каждое преступление рашистов.
Бучанский городской голова Анатолий Федорук отметил, что после идентификации и по согласованию родных, каждый погибший будет похоронен индивидуально на местном кладбище в специально определенном секторе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии