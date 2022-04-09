У всех есть огнестрельные ранения: в Буче начали эксгумацию тел погибших

В Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле, сообщили в местном горсовете.

«Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 — с огнестрельными, а 2 — с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали. Для нас это еще очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских.», — сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.