У столичных медиков, подделывавших ковид-сертификаты, нашли более миллиона гривен наличными

В Киеве разоблачили группу злоумышленников, подделывавших сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщила Служба безопасности Украины.
Организовали схему двое жителей столицы вместе с медиками Дарницкого района. Последние вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло затем закачать данные в Дию.
Фальшивую вакцинацию дельцы проводили за 3 000 гривен: поскольку 1-я и 2-я дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них отдельно.
Организовали схему двое жителей столицы вместе с медиками Дарницкого района. Последние вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло затем закачать данные в Дию.
Фальшивую вакцинацию дельцы проводили за 3 000 гривен: поскольку 1-я и 2-я дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них отдельно.
Задержаны злоумышленники при получении денег за очередной сертификат. Во время обыска в больнице правоохранители обнаружили черновые записи со списком клиентов, памятки о вакцинации и личные медкарты на разных лиц, электронные устройства с доказательствами
противоправной деятельности, а также наличные деньги в сумме более 1,2 миллиона гривен и 16 тысяч долларов.
Разоблаченным дельцам готовятся сообщить о подозрении в мошенничестве и подлоге документов.
В настоящее время за внесение ложных данных в электронные ресурсы нарушители могут получить до шести лет лишения свободы. Наказание грозит и тем, кто производит и продает поддельные документы о прививках, а также тем, кто их использует.
В прошлом году парламент в первом чтении поддержал, чтобы:
- за использование поддельных документов о проведении прививок нарушители платили штраф от 17 до 34 тысяч гривен или получали ограничение свободы до двух лет;
- за внесение ложных сведений о проведении прививок медработники платили штраф от 34 до 68 тысяч гривен или получали лишение свободы на срок до двух лет;
- за изготовление поддельных документов на продажу платили штраф от 85 до 170 тысяч гривен или получали лишение свободы до трех лет.
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