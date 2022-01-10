У столичных медиков, подделывавших ковид-сертификаты, нашли более миллиона гривен наличными

14:22 10 Январь Киев, Украина





Организовали схему двое жителей столицы вместе с медиками Дарницкого района. Последние вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло затем закачать данные в Дию.



Фальшивую вакцинацию дельцы проводили за 3 000 гривен: поскольку 1-я и 2-я дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них отдельно. Киеве разоблачили группу злоумышленников, подделывавших сертификаты о вакцинации от COVID-19, сообщила Служба безопасности Украины.Организовали схему двое жителей столицы вместе с медиками Дарницкого района. Последние вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло затем закачать данные в Дию.Фальшивую вакцинацию дельцы проводили за 3 000 гривен: поскольку 1-я и 2-я дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них отдельно.

"Была сымитирована даже временная периодизация между уколами, установленную Минздравом", - рассказали правоохранители.

Задержаны злоумышленники при получении денег за очередной сертификат. Во время обыска в больнице правоохранители обнаружили черновые записи со списком клиентов, памятки о вакцинации и личные медкарты на разных лиц, электронные устройства с доказательствами

противоправной деятельности, а также наличные деньги в сумме более 1,2 миллиона гривен и 16 тысяч долларов.

Разоблаченным дельцам готовятся сообщить о подозрении в мошенничестве и подлоге документов.



В настоящее время за внесение ложных данных в электронные ресурсы нарушители могут получить до шести лет лишения свободы. Наказание грозит и тем, кто производит и продает поддельные документы о прививках, а также тем, кто их использует.



В прошлом году парламент в первом чтении поддержал, чтобы: