У ребенка из Сумской области подозревают туляремию

По данным Центра общественного здоровья, 13-летнему мальчику из Сумской области установлено подозрение на диагноз "туляремия".
14 ноября 2020-го у пострадавшего появились боли в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16 ноября 2020 года был госпитализирован в инфекционное отделение.
Что такое туляремия?
Туляремия – это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть люди и животные. Возбудитель – бактерия Francisella tularensis.
Основной источник инфекции для человека – ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчики инфекции – иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.
Туляремия – это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть люди и животные. Возбудитель – бактерия Francisella tularensis.
Основной источник инфекции для человека – ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчики инфекции – иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.
Симптомы туляремии:
- увеличение лимфоузлов
- повышение температуры тела до 38-40°С;
- сильная головная боль
- общая слабость,
- головокружение, нарушение сознания;
- боль в мышцах;
- тошнота
- рвота
- покраснение лица и глаз
- сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.
Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.
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