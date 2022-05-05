У ребенка из Сумской области подозревают туляремию

17:07 04 декабря Киев, Украина

По данным Центра общественного здоровья, 13-летнему мальчику из Сумской области установлено подозрение на диагноз "туляремия".

14 ноября 2020-го у пострадавшего появились боли в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16 ноября 2020 года был госпитализирован в инфекционное отделение.

"Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания. А также проводят весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий", -сообщили в ЦОЗ.

Что такое туляремия?



Туляремия – это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть люди и животные. Возбудитель – бактерия Francisella tularensis.

Основной источник инфекции для человека – ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчики инфекции – иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.

"Человек инфицируется при контакте с больными животными, от укуса переносчика, употребления зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража)", – объяснили в ЦОЗ.

Симптомы туляремии:

увеличение лимфоузлов

повышение температуры тела до 38-40°С;

сильная головная боль

общая слабость,

головокружение, нарушение сознания;

боль в мышцах;

тошнота

рвота

покраснение лица и глаз

сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.