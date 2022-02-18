У побережья Канады затонул рыболовецкий траулер: 7 погибших и 14 пропавших без вести

15:59 16 Февраль Киев, Украина

По меньшей мере 7 рыбаков погибли и еще 14 пропали без вести после того, как испанский траулер затонул 15 февраля в море у востока Канады.

Об этом сообщили испанские и канадские официальные лица.



«К настоящему моменту мы обнаружили семь погибших и трех выживших», — сообщил представитель Объединенного координационного центра спасательных операций Канады (JRCC).



По его словам, на борту судна находились 24 члена экипажа, когда оно затонуло примерно в 250 морских милях к востоку от Ньюфаундленда.

На данный момент спасатели все еще ищут оставшихся 14 членов экипажа, несмотря на сложные погодные условия.



Министерство транспорта Испании идентифицировало членов экипажа как 16 граждан Испании, пять перуанцев и трех ганцев.



«Семь человек были найдены мертвыми... трое моряков были найдены живыми на спасательном плоту, мы полагаем, а остальные (это около 24 человек) не были найдены», — сказал представитель патрульной службы северо-западной Испании.

Министерство сообщило, что 50-метровое рыболовное судно Villa de Pitanxo, базирующееся в порту в Галисии, отправило два сигнала бедствия, которые были получены в 5:24 утра (04:24 по Гринвичу) в Мадриде.



Пять часов спустя другое испанское рыболовное судно, находившееся в этом районе, заметило два спасательных плота, на одном из которых находились трое выживших и несколько тел.



Позже спасатели обнаружили еще четыре тела.



«Выжившие моряки находились в состоянии гипотермического шока, потому что температура воды была очень низкой», — заявила общественному радио представитель центрального правительства Испании в регионе Галисия.



Она сказала, что выжившие были доставлены в безопасное место вертолетом канадской береговой охраны, и что спасатели нашли два других спасательных плота, которые были «совершенно пустыми».



Канадские спасатели задействовали вертолет, военный самолет, корабль береговой охраны и несколько катеров для поиска пропавших без вести членов экипажа.