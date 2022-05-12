У острова Змеиный ВСУ атаковали российский корабль "Всеволод Бобров"

Сегодня, 12 мая, недалеко от острова Змеиный Одесской области ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров".
Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Судно везло на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Не доехало – было подбито украинским «Нептуном», после чего загорелось. Сообщается, что корабль сейчас буксируют в Севастополь, но пока эта информация требует уточнения.
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" спустили на воду в 2016 году, однако дальше строительство судна прекратилось из-за отсутствия импортных комплектующих из-за санкций. После достройки летом 2021 года его включили в состав Черноморского флота. Кораблей такого типа в России всего два.
Как заявляли в Минобороны рф, «Всеволод Бобров» обладает усовершенствованными системами связи и навигации, и способен эффективно выполнять задачи в составе группировок кораблей ВМФ.
Эффективно выполнил задачу, ничего не скажешь)
Эффективно выполнил задачу, ничего не скажешь)
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии