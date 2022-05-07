У острова Змеиный снова загорелся русский военный корабль

13:18 06 мая Киев, Украина

У острова Змеиный загорелся российский военный корабль типа "Буревестник".





На корабле произошел взрыв с последующим возгоранием. Информация о



Над этим районом акватории Черного моря кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.



По данным источников Думской, в корабль попала украинская ракета "Нептун".



Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram подтвердил крушение фрегата. Об этом сообщает одесское издание Думская.На корабле произошел взрыв с последующим возгоранием. Информация о пожаре на судне появилась в соцсетях еще 5 мая, отмечает издание.Над этим районом акватории Черного моря кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.По данным источников Думской, в корабль попала украинская ракета "Нептун".Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram подтвердил крушение фрегата.

"Знаете, есть такой "Адмирал Макаров". Так вот, ему тоже стало очень плохо – снова наказал бог моря. Еще один русский военный корабль не ушел "куда надо", но получил достаточно. И надеюсь, впоследствии тоже пойдет "куда надо", - рассказал депутат.



В то же время в обновленных данных Генштаба уточняется, что русские по состоянию на 6 мая потеряли еще один корабль /лодку.