У острова Змеиный снова загорелся русский военный корабль

У острова Змеиный загорелся российский военный корабль типа "Буревестник".
Об этом сообщает одесское издание Думская.
На корабле произошел взрыв с последующим возгоранием. Информация о пожаре на судне появилась в соцсетях еще 5 мая, отмечает издание.
Над этим районом акватории Черного моря кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.
По данным источников Думской, в корабль попала украинская ракета "Нептун".
Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram подтвердил крушение фрегата.
На корабле произошел взрыв с последующим возгоранием. Информация о пожаре на судне появилась в соцсетях еще 5 мая, отмечает издание.
Над этим районом акватории Черного моря кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.
По данным источников Думской, в корабль попала украинская ракета "Нептун".
Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram подтвердил крушение фрегата.
В то же время в обновленных данных Генштаба уточняется, что русские по состоянию на 6 мая потеряли еще один корабль /лодку.
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