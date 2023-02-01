У Коломойского проходят обыски

11:53 01 февраля Киев, Украина





Эту информацию СМИ подтвердил источник в СБУ. Обыски у Коломойского также подтвердил глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник. Правоохранители проводят обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".Эту информацию СМИ подтвердил источник в СБУ. Обыски у Коломойского также подтвердил глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

"Подробностей я сообщить не могу, потому что я не руководитель органа досудебного расследования. Но то, что сейчас детективы Бюро экономической безопасности проводят указанные обыски, эта ситуация есть", - рассказал он.

Чиновник добавил, что не может предоставить информацию, где именно производятся обыски.



Ранее СМИ сообщили, что Служба безопасности и Бюро экономической безопасности производят обыск дома Коломойского. Расследование касается махинаций в отношении компаний "Укртатнефть" и "Укрнефть". Журналисты сообщают, что речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.



Общественное пытается получить подробности и комментарий Коломойского.



Что известно о делах, связанных с Коломойским

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления "Укрнафты"; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов "Укрнафты"; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.



7 ноября государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Укртатнафта". При этом в ноябре 2022-го в россии бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.



В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение докапитализировали на сумму более 155 млрд гривен. Ранее Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и мире. Сам олигарх отрицает обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".



Всего в украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими все признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами.



5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.