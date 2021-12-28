У киевлян из-под носа воровали песок, убыток составил 626 млн гривен

11:56 19 Апрель Киев, Украина

В Дарницком районе столицы из Бортнического месторождения на протяжении нескольких лет осуществлялась незаконная добыча песка, которая нанесла убытки государству на сумму 626 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, председатель правления акционерного общества с 2017 по 2018 год в нарушении условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка из Бортнического месторождения на территории Дарницкого района Киева и незаконно завладел ими", - говорится в сообщении.

Была проведена инженерно-экологическая экспертиза, согласно которой общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн гривен.



Напомним, СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами, выданные начиная с 1994 года.