У киевлян из-под носа воровали песок, убыток составил 626 млн гривен

В Дарницком районе столицы из Бортнического месторождения на протяжении нескольких лет осуществлялась незаконная добыча песка, которая нанесла убытки государству на сумму 626 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Была проведена инженерно-экологическая экспертиза, согласно которой общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн гривен.
Напомним, СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами, выданные начиная с 1994 года.
Напомним, СНБО распорядился проверить все разрешения на пользование недрами, выданные начиная с 1994 года.
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