У греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Как сообщил Институт геодинамики в Афинах, подземный толчок произошел в 17: 15 (15: 15 по Гринвичу) к востоку от острова Крит, на глубине 9 километров (5, 6 миль).
По сообщениям местных СМИ, землетрясение ощущалось на Крите и на островах Карпатос, Кассос, Родос и Санторини.
Институт геодинамики сообщил, что в 18: 14 (16.14 по Гринвичу) к западу от Афин произошел не связанный с этим подземный толчок магнитудой 4, 0. По его словам, эпицентр находился на глубине 16, 7 км (10, 4 мили).
Землетрясение такой силы не редкость в Греции, так как она находится недалеко от точки пересечения африканской и евразийской тектонических плит.
По сообщениям местных СМИ, землетрясение ощущалось на Крите и на островах Карпатос, Кассос, Родос и Санторини.
Институт геодинамики сообщил, что в 18: 14 (16.14 по Гринвичу) к западу от Афин произошел не связанный с этим подземный толчок магнитудой 4, 0. По его словам, эпицентр находился на глубине 16, 7 км (10, 4 мили).
Землетрясение такой силы не редкость в Греции, так как она находится недалеко от точки пересечения африканской и евразийской тектонических плит.
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