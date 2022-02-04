У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно

11:15 04 Февраль Киев, Украина





Официальный представитель Sheba Oil Exploration and Production Company Икемефуна Окафор подтвердил инцидент, заявив, что причина взрыва все еще расследуется. Власти Нигерии заявили, о взрыве судна для добычи и хранения нефти в южном штате Дельта, в результате которого погибли 10 членов экипажа.Официальный представитель Sheba Oil Exploration and Production Company Икемефуна Окафор подтвердил инцидент, заявив, что причина взрыва все еще расследуется.

По его информации, морской производственный объект, известный как Trinity Spirit, взорвался, после чего загорелся в Укпокити, на побережье южного штата Дельта Нигерии.



Икемефуна сообщил, что первыми, кто откликнулся на инцидент, были местные рыбаки и команда Clean Nigeria Associates, работающая на соседнем объекте.



Степень повреждения неизвестна. Согласно веб-сайту SEPCOL, он может перерабатывать до 22 000 баррелей нефти в день и хранить до двух миллионов баррелей.



Это вторая крупная экологическая катастрофа в Нигерии всего за три месяца после того, как произошел разлив нефти в соседнем штате Байелса. Последствия ноябрьского разлива были описаны правительством Нигерии как «похожие на Хиросиму»: утечка нефти убивает морскую жизнь и наносит ущерб мангровым зарослям и водным путям.



Самый смертоносный взрыв нефти в истории страны произошел в 1998 году, когда в результате взрыва протекающего нефтепровода в городе Джесси погибло более 1000 человек.