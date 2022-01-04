У берегов Испании затонула лодка с мигрантами, есть жертвы

09:18 04 Январь Киев, Украина

Испанские спасательные службы провели 4 января поиски у юго-восточного побережья страны 10 мигрантов, пропавших без вести в море.



Как сообщили испанские власти государственному информационному агентству EFE, бригады спасательных служб вытащили из Средиземного моря 16 выживших и три тела.



Поиски с использованием вертолетов и спасательных лодок начались после того, как находившееся в этом районе судно сообщило о криках о помощи примерно в 25 километрах (15 милях) от берега.



По данным EFE, выжившие сказали, что на двух лодках находилось 29 человек, в основном мужчины.



Также сообщается, что накануне усилиями береговой инспекции были спасены 50 человек с надувной лодки недалеко от Лансароте, одного из Канарских островов у северо-запада Африки.



Национальная полиция Испании объявила, что в прошлом году она арестовала 202 человека, подозреваемых в управлении лодками, перевозившими мигрантов из Западной Африки на Испанский архипелаг.



По данным Министерства внутренних дел Испании, в прошлом году по морю в Испанию прибыло более 36 300 мигрантов.



Это на 1,4% больше, чем за тот же период 2020 года.





