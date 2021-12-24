У берегов Греции затонула лодка с мигрантами

09:50 24 Декабрь Киев, Украина

По данным греческой береговой охраны, по крайней мере четыре мигранта погибли после того, как их лодка была выброшена на мель на островке к северу от греческого острова Антикифера.



По сообщению государственного телевидения, около 90 мигрантов в настоящее время застряли на острове и не могут быть эвакуированы из-за плохих погодных условий.



Несколько судов береговой охраны были задействованы в поисково-спасательной операции.



Кораблекрушение произошло в четверг - лодка с мигрантами опрокинулась у острова Фолегандрос, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.



По заявлению греческих властей, тринадцать человек были спасены, а десятки остаются пропавшими без вести.



Выжившие дали противоречивые сведения: некоторые сообщили властям, что изначально на борту находилось 32 человека, а другие заявили, что их было около 50.



Агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН заявило, что кораблекрушение на острове Фолегандрос было самым масштабным в Эгейском море в этом году.



«Это кораблекрушение - болезненное напоминание о том, что люди продолжают отправляться в опасные путешествия в поисках безопасности», - сказал Адриано Сильвестри, помощник представителя УВКБ ООН в Греции.



По оценкам УВКБ ООН, более 2500 человек погибли или пропали без вести в море, пытаясь добраться до Европы с января по ноябрь этого года.