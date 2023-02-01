У Авакова провели обыски из-за аварии вертолета в Киевской области

12:02 01 февраля Киев, Украина

Правоохранители провели обыски у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках производства, открытого из-за аварии вертолета в Киевской области, в которой погибло действующее руководство МВД

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus Helicopter 6-летней давности. Конечно ничего не нашли. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Отработали одну из рабочих версий. Вели корректно", — рассказал он.

Обыски проводились не только дома у экс-чиновника, а по нескольким адресам, связанным с Аваковым.



Что известно о падении вертолета в Броварах 18 января

В Броварах Киевской области упал вертолет, в результате катастрофы погибло руководство МВД — министр Денис Монастырский, государственный секретарь министерства Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин. По последним данным погибли 14 человек, из них один ребенок. Получили ранения 25, из них 11 детей. Кабмин создал рабочую группу по расследованию авиакатастрофы.



В СБУ сообщили, что рассматривают несколько версий трагедии . Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что, чтобы установить причины падения вертолета, потребуется немало времени. Специально созданная рабочая группа определит все факторы, которые могли повлечь за собой авиакатастрофу.



В Броварах объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе. По состоянию на вечер 19 января в больницах находились 15 человек, в том числе 6 взрослых и 4 ребенка попали в ожоговый центр в Киеве. Две семьи пострадавших уехали на лечение за границу.



В Броварах подтвердили гибель матери троих детей, которая привела их в садик в день трагедии. Женщину разыскивали родственники.



21 января в Киеве простились с погибшими в результате авиакатастрофы руководителями и работниками МВД. В Броварах 21 января прощались с 5-летней девочкой и ее мамой, погибшими во время пожара в детсаду после падения вертолета.