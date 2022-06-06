Тысячи человек стоят за продуктами в оккупированном Мариуполе

13:34 06 июня Киев, Украина

В Мариуполе в бывшем торговом центре "Метро" очередь за продуктами от оккупантов ежедневно достигает от 1,5 до 2 тысяч человек.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram и в эфире национального телемарафона.

"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов зря. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обмороков. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно. Всё ради такого набора. Ибо другого пути получить еду нет. Гумпомощь россии – издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе",- заявил Андрющенко.

В эфире национального телемарафона 6 июня Андрющенко также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться: в городе не хватает продовольствия и воды. При этом оккупанты заявили, что с июля так называемую "гуманитарную помощь" бесплатно будут выдавать только пенсионерам и людям с инвалидностью.



Также советник мэра сообщил, что некоторые телеграмм-каналы распространяют фейковую информацию о якобы организованной эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.



Мошенники предлагают услуги своих перевозчиков за деньги, которые якобы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, и на телеграмм-канал Андрющенко.