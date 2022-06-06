Тысячи человек стоят за продуктами в оккупированном Мариуполе

В Мариуполе в бывшем торговом центре "Метро" очередь за продуктами от оккупантов ежедневно достигает от 1,5 до 2 тысяч человек.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram и в эфире национального телемарафона.
В эфире национального телемарафона 6 июня Андрющенко также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться: в городе не хватает продовольствия и воды. При этом оккупанты заявили, что с июля так называемую "гуманитарную помощь" бесплатно будут выдавать только пенсионерам и людям с инвалидностью.
Также советник мэра сообщил, что некоторые телеграмм-каналы распространяют фейковую информацию о якобы организованной эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.
Мошенники предлагают услуги своих перевозчиков за деньги, которые якобы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, и на телеграмм-канал Андрющенко.
Также советник мэра сообщил, что некоторые телеграмм-каналы распространяют фейковую информацию о якобы организованной эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.
Мошенники предлагают услуги своих перевозчиков за деньги, которые якобы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, и на телеграмм-канал Андрющенко.
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