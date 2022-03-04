Туристы из Германии незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в ЕС

Сотрудники Госпогранслужбы Львовского отряда задержали двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли польско-украинскую границу.
Немцы подумали, что Украина в ЕС и визы не нужны, сообщает пресс-служба ГПС.
Нарушителями границы оказались 21-летний и 36-летний граждане Германии.
По словам немцев, они путешествуют на двухколесных транспортных средствах по миру. Они направляются в Таиланд и их маршрут пролегает через Польшу, Беларусь и РФ. В пути они уже около двух недель.
Мужчины решили ехать напрямик из Польши в Украину, поскольку, как они утверждают, думали, что Украина входит в Европейский Союз и можно миновать пограничные пропускные пункты.
На граждан Германии оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.
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