Труп неизвестного подбросили в больницу

4 августа правоохранительные органы города кропивницкий сообщили, что неизвестный мужчина привез в местную больницу неопознанный труп парня. Как позже выяснилось – тело принадлежит разыскиваемому за хулиганство с использованием оружия гражданину 39 лет.

"Труп мужчины доставлен неизвестным в больницу "скорой" помощи. На теле покойного обнаружено проникающее ножевое ранение в области сердца. Личность убитого установлена. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который с марта прошлого года находился в розыске за совершение хулиганских действий с применением оружия", - сказано в сообщении.

Сейчас полиция начала расследование и задержала по подозрению в убийстве ранее судимого местного жителя 1985 года рождения.

Обнаружение мертвых тел в последнее время участилось. Так, ранее в Днепре в частном доме нашли четыре трупа. Вся компания могла употреблять фальсифицированный алкоголь. Тела умерших отправили на экспертизу.

Также мужчину и женщину обнаружили закопанными в лесу в Славутиче. Ранее в полицию сообщили об их исчезновении. Теперь их тела переданы на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.