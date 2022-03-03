Трое контрактников ВСУ обнаружены мертвыми в съемной квартире

15:04 08 Октябрь Киев, Украина

За пределами воинской части, в съемной квартире были обнаружены тела трех военнослужащих, без признаков насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил логистики ВСУ

“8 октября 2020 года во время утреннего построения в одной из воинских частей Командование Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. В результате розыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия на погибших военнослужащих не обнаружено.

“По данному факту командованием воинской части немедленно поставлены в известность правоохранительные органы и Военной службы правопорядка в ВСУ. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих”, — говорится в сообщении.

По информации полиции, тела нашли в квартире Андрушевского района Житомирской области.



Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец г. Черновцов.