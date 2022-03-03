Трое контрактников ВСУ обнаружены мертвыми в съемной квартире

За пределами воинской части, в съемной квартире были обнаружены тела трех военнослужащих, без признаков насильственной смерти.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил логистики ВСУ.
Отмечается, что по результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия на погибших военнослужащих не обнаружено.
По информации полиции, тела нашли в квартире Андрушевского района Житомирской области.
Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец г. Черновцов.
Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец г. Черновцов.
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