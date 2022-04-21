Трое жителей Киевщины и депутат Херсонщины подозреваются в госизмене

15:44 21 апреля Киев, Украина

В Киевской и Херсонской областях о подозрении в государственной измене сообщили четырём местным жителям, в частности депутату горсовета.



Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



В Киевской области трое мужчин во время российской оккупации поселка городского типа Михайловка-Рубежовка перешли на сторону врага. Вместе с русскими солдатами они ходили с оружием в белых повязках по улицам, заходили в жилища гражданские и угрозами склоняли их к сотрудничеству.



Мужчины кормили захватчиков, предоставляли им медикаменты и необходимые вещи и помогали отбирать у местных автомобилей, чтобы потом отдавать их россиянам. Подрабатывали трое и ремонтниками машин оккупантов.



Кроме того, они лично сопровождали российскую военную технику и указывали маршруты ухода к белорусской границе для россиян, чтобы обойти украинских защитников.



Что касается Херсона, то там о подозрении объявили депутату политической партии "Нам здесь жить". В местном горсовете таких насчитывают 17, однако имени подозреваемого в сообщении правоохранители не указывают.

По информации следователей, подозреваемый собирал и передавал российскому куратору сведения о проукраинских политиках, активистах, правоохранителях и участниках боевых действий на Востоке Украины, а также другую информацию, которая интересовала врага. Кроме того, он призвал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава российских военнослужащих и помогал с ремонтом их техники.

"С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийских медиа пропагандистских материалов для прихода "русского мира" на Херсонщину", - добавляют следователи.

В случае доказывания вины всем подозреваемым грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.