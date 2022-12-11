Трое правоохранителей Бердянска обвиняются в госизмене - ГБР
16:34 09 декабря Киев, Украина
Работники ГБР
прекратили досудебное расследование в отношении трех бывших правоохранителей из Бердянска
, которые начали работать на оккупантов. Обвинительный акт направлен в суд.
"После захвата города российскими войсками предатели добровольно вступили в ряды оккупационной полиции. Они "слили" оккупантам информацию о своих коллегах, участвовали в облавах на патриотах и обысках в них. Пока коллаборанты продолжают работать на оккупантов, патрулируют город и выискивают патриотически настроенных граждан", - говорится в сообщении ГБР.
Фигуранты обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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