Трое правоохранителей Бердянска обвиняются в госизмене - ГБР

16:34 09 декабря Киев, Украина

Работники ГБР прекратили досудебное расследование в отношении трех бывших правоохранителей из Бердянска, которые начали работать на оккупантов. Обвинительный акт направлен в суд.
 
"После захвата города российскими войсками предатели добровольно вступили в ряды оккупационной полиции. Они "слили" оккупантам информацию о своих коллегах, участвовали в облавах на патриотах и обысках в них. Пока коллаборанты продолжают работать на оккупантов, патрулируют город и выискивают патриотически настроенных граждан", - говорится в сообщении ГБР.

Фигуранты обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.