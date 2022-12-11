Трое правоохранителей Бердянска обвиняются в госизмене - ГБР

"После захвата города российскими войсками предатели добровольно вступили в ряды оккупационной полиции. Они "слили" оккупантам информацию о своих коллегах, участвовали в облавах на патриотах и обысках в них. Пока коллаборанты продолжают работать на оккупантов, патрулируют город и выискивают патриотически настроенных граждан", - говорится в сообщении ГБР.