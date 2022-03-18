Три мертвых тела найдены в селе под Тернополем

11:12 24 октября Киев, Украина

С наступлением отопительного сезона участились случаи отравления природным или угарным газом, к которым приводит нарушение правил использования отопительных средств. Так, по сообщению регионального управления ГСЧС, трагический случай произошел в селе Байковцы Тернопольского района. Там погибли три человека. Вероятной причиной смерти стало отравление газом.

Инцидент произошел в одноэтажном частном доме по улице Сечевых Стрельцов. Там нашли мертвыми пожилых супругов и их 40-летнего сына.

"Спасатели быстро добрались до места происшествия. В аппаратах защиты органов дыхания зашли в помещение, открыли окна для проветривания и сделали замеры загазованности с помощью специального оборудования", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства гибели людей установит следствие.

Ранее на этой неделе похожий случай произошел в частном доме села Голодьки Хмельницкого района Винницкой области. Там обнаружили троих умерших, среди которых двое – дети. Еще одного человека без сознания госпитализировали.

Также сообщалось, что во Львове угарным газом отравились три человека, из которых один погиб.