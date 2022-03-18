Три мертвых тела найдены в селе под Тернополем

С наступлением отопительного сезона участились случаи отравления природным или угарным газом, к которым приводит нарушение правил использования отопительных средств. Так, по сообщению регионального управления ГСЧС, трагический случай произошел в селе Байковцы Тернопольского района. Там погибли три человека. Вероятной причиной смерти стало отравление газом.
Инцидент произошел в одноэтажном частном доме по улице Сечевых Стрельцов. Там нашли мертвыми пожилых супругов и их 40-летнего сына.
Причины и обстоятельства гибели людей установит следствие.
Ранее на этой неделе похожий случай произошел в частном доме села Голодьки Хмельницкого района Винницкой области. Там обнаружили троих умерших, среди которых двое – дети. Еще одного человека без сознания госпитализировали.
Также сообщалось, что во Львове угарным газом отравились три человека, из которых один погиб.
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