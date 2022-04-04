Три киевских пешехода стали жертвами Harley Davidson

В центре Киева «Harley Davidson» нанес серьезные травмы трем пешеходам, пересекавшим дорогу на зеленый свет.
Об этом сообщает паблик " dtp.kiev.ua ".
Пострадали трое пешеходов, их госпитализировали с серьезными травмами. Также помощь медиков понадобилась байкеру и его пассажирке.
Водитель управлял мотоциклом «Harley Davidson». В сети распространяется информация, что он работает в Службе безопасности Украины. И перед тем, как сбил пешеходов, еще протаранил автомобиль и скрылся с места ДТП.
Однако, в СБУ и Государственном бюро расследований пока это не подтверждают.
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