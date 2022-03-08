Три ДТП за сутки – Ивано-Франковская область

Последние сутки в Ивано-Франковской области стали «богатыми» на происшествия. Три аварии на дорогах унесли жизни одного человека, четверо получили серьезные повреждения.

Смертельная авария произошла в поселке Делятин Надворнянского района. 37-летний житель Львова на ВАЗ-2115 слетел с дороги и врезался в дерево. Пострадавшего госпитализировали в Надвирнянскую центральную районную больницу, но от полученных травм мужчина скончался.

В Перегинском Рожнятовского района 25-летний мужчина на мотоцикле SHINERAY въехал в ограждение. Его госпитализировали в Калушскую ЦРБ.

В Надворной 21-летний водитель Volkswagen Polo врезался в автомобиль Audi А6, который стоял на обочине в направлении движения. В результате столкновения три пассажира с "Фольксвагена" получили различные травмы. Им оказали медицинскую помощь в Надвирнянской ЦРБ.