Три человека погибли в результате ракетной атаки рф в Луцке

09:44 15 августа Киев, Украина

В результате ракетной атаки рф в Луцке погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом 15 августа сообщил председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на сейчас погибли три человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", - уточнил он.

Глава региона добавил, что две вражеские крылатые ракеты попали в промышленный объект. На месте работает ГСЧС и полиция, обстоятельства атаки выясняются.



В результате атаки были повреждены несколько зданий и транспортных средств. На месте работают спасатели и полиция, а также сотрудники коммунальных служб.