Три человека погибли в результате ракетной атаки рф в Луцке

В результате ракетной атаки рф в Луцке погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом 15 августа сообщил председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
Глава региона добавил, что две вражеские крылатые ракеты попали в промышленный объект. На месте работает ГСЧС и полиция, обстоятельства атаки выясняются.
В результате атаки были повреждены несколько зданий и транспортных средств. На месте работают спасатели и полиция, а также сотрудники коммунальных служб.
В результате атаки были повреждены несколько зданий и транспортных средств. На месте работают спасатели и полиция, а также сотрудники коммунальных служб.
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