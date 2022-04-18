Три банка за один день были ограблены в Австрии

10:00 22 ноября Киев, Украина

В благополучной Австрии произошло необычайное происшествие. Несмотря на надежность охраны австрийских банков, неизвестной группе грабителей удалось в течение одного дня вскрыть и очистить от содержимого индивидуальные банковские сейфы в трех разных банках в федеральных землях Нижняя Австрия и Вена. Об этом накануне сообщил австрийский общественный телерадиовещатель ORF.

"На данный момент наше земельное управление уголовной полиции занимается двумя банками в Нижней Австрии, а наши коллеги из Вены – банком в 19 районе", – рассказал представитель полиции Нижней Австрии Иоганн Баумшлагер.

Указано, что три отдельных инцидента произошло почти вечером пятницы, 13 ноября. Двое неизвестных вошли в отделении Bank Austria в городе Клостернойбург (Нижняя Австрия) около 18.40 и оставило его в 23.20. Ограбление регионального филиала банка Raiffeisen в Медлинге (пригород Вены, земля Нижняя Австрия) происходило с 20:07 до 23 01. Банковские ячейки в еще одном филиале Raiffeisen, в 19-м районе Вены, злоумышленники грабили почти одновременно – с 08:00 до 20:00. Полиция пока исходит из того, что ограбление было совершено группой из шести человек.

Во всех случаях были ограблены индивидуальные банковские сейфы с круглосуточным доступом. Согласно камерам наблюдения в банках, грабители оставляли финансовые учреждения с сумками и рюкзаками. Пока неизвестно, как им удалось обойти систему безопасности и охраны. Также пока неясно, сколько денег и ценностей было похищено из сейфов клиентов в трех банках.

Ранее сообщалось, что в Вене мужчина с пистолетом ограбил банк, прикрывшись медицинской маской. Грабитель тяжело ранил 58-летнюю клиентку банка, забрал деньги и скрылся на велосипеде.