Тревожная ночь в Харькове - крупный пожар на рынке Барабашово

10:37 28 ноября Киев, Украина

Тревожной выдалась ночь на субботу, 28 ноября, в Харькове. Горел один из крупнейших в Украине рынк Барабашово. Пожары на таких объектах представляют особую сложность из-за плотности расположения строений и наличия легковоспламеняющихся материалов. О происшествии сообщила пресс-служба ГСЧС.

"28 ноября в 2:39 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ Барабашово в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная", - говорится в сообщении.

Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около двух десятков павильонов.

До прибытия спасателей возгорание тушила пожарная охрана рынка. Огонь охватил площадь в 1000 кв.м.

Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ Барабашово. Всего задействовано около 100 человек личного состава.

В итоге от огня удалось спасти около 85 павильонов, находящихся на площадке, 25 - сгорели.

В 4:17 пожар был локализован, спасатели продолжают работать. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, на прошлых выходных под Харьковом горело предприятие по переработке подсолнечника.

А в Днепре ранее произошел масштабный пожар на агрегатном заводе. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 400 кв. м.