Тревожная ночь в Харькове - крупный пожар на рынке Барабашово

Тревожной выдалась ночь на субботу, 28 ноября, в Харькове. Горел один из крупнейших в Украине рынк Барабашово. Пожары на таких объектах представляют особую сложность из-за плотности расположения строений и наличия легковоспламеняющихся материалов. О происшествии сообщила пресс-служба ГСЧС.
Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около двух десятков павильонов.
До прибытия спасателей возгорание тушила пожарная охрана рынка. Огонь охватил площадь в 1000 кв.м.
Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ Барабашово. Всего задействовано около 100 человек личного состава.
В итоге от огня удалось спасти около 85 павильонов, находящихся на площадке, 25 - сгорели.
В 4:17 пожар был локализован, спасатели продолжают работать. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, на прошлых выходных под Харьковом горело предприятие по переработке подсолнечника.
А в Днепре ранее произошел масштабный пожар на агрегатном заводе. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 400 кв. м.
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