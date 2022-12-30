Тренировал боевиков на Донбассе: житель Черкасчины получил 12 лет тюрьмы

Суд признал жителя Черкасчины виновным в содействии деятельности так называемой "ДНР" и отправил за решетку на 12 лет.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
К боевикам осужденный присоединился еще в 2014-м и, по словам следователей, проходил военную службу в одном из подразделений под руководством террориста Моторолы.
Под позывным "Одесса" сначала он участвовал в боевых действиях в районе Миусинска, Малиновки и Николаевки Донецкой области, а позже возглавил так называемый учебный центр, где лично тренировал боевиков по тактике стрельбы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
К боевикам осужденный присоединился еще в 2014-м и, по словам следователей, проходил военную службу в одном из подразделений под руководством террориста Моторолы.
Под позывным "Одесса" сначала он участвовал в боевых действиях в районе Миусинска, Малиновки и Николаевки Донецкой области, а позже возглавил так называемый учебный центр, где лично тренировал боевиков по тактике стрельбы.
Судя по информации в открытых источниках, в филиалах этого "спортивного клуба" тренируют и детей.
В Офисе генерального прокурора имени осужденного не указывают, но в медиа боевиков учредителем "клуба" называют Владимира Ткачука. Он также имеет звание подполковника, как и осужденный по делу.
СБУшники, которые вели следствие по делу, личность осужденного не скрывают.
Ткачук скрывается от правосудия на оккупированных территориях.
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