Тренировал боевиков на Донбассе: житель Черкасчины получил 12 лет тюрьмы

14:39 30 декабря Киев, Украина

Суд признал жителя Черкасчины виновным в содействии деятельности так называемой "ДНР" и отправил за решетку на 12 лет.



Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



К боевикам осужденный присоединился еще в 2014-м и, по словам следователей, проходил военную службу в одном из подразделений под руководством террориста Моторолы.



Под позывным "Одесса" сначала он участвовал в боевых действиях в районе Миусинска, Малиновки и Николаевки Донецкой области, а позже возглавил так называемый учебный центр, где лично тренировал боевиков по тактике стрельбы.

"Мужчина был одним из основателей "Спортивного клуба армии министерства обороны ДНР". Выбрав себе фиктивное воинское звание подполковника, он долгое время возглавлял спортклуб, проводил обучение по боевой подготовке и стрельбе”, – говорят правоохранители.

Судя по информации в открытых источниках, в филиалах этого "спортивного клуба" тренируют и детей.



В Офисе генерального прокурора имени осужденного не указывают, но в медиа боевиков учредителем "клуба" называют Владимира Ткачука. Он также имеет звание подполковника, как и осужденный по делу.

СБУшники, которые вели следствие по делу, личность осужденного не скрывают.

Ткачук скрывается от правосудия на оккупированных территориях.