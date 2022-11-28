Трем работникам СИЗО в Херсоне угрожает пожизненное

18:49 28 ноября Киев, Украина





Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.



До российской оккупации задержанные работали: исполняющим обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителем начальника



После российского вторжения они перешли на сторону россиян и получили должности в так называемом управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области, что вошло в печально известной ФСИН. Работники этой российской службы исполнения наказаний причастны к пыткам как украинских политзаключенных, так и российских граждан .



Детективы ГБР говорят, что задержанные выполняли преступные приказы россиян и содержали в изоляторе незаконно арестованных херсонских активистов. Злоумышленники осуществляли "прием" в изолятор и держали похищенных в камерах с бесчеловечными условиями.



На работе задержанные носили формы с пометками "Z" и другой атрибутикой рф, а к некоторым заключенным при неповиновении применяли психологическое и физическое давление.



В то же время в ГБР отмечают, что информацию о причастности всех троих к насилию и психологическому давлению активистов еще предстоит Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, трем работникам Херсонского следственного изолятора. Им грозит от 15 лет до пожизненного.Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.До российской оккупации задержанные работали: исполняющим обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителем начальника СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченным по борьбе с наркотиками.После российского вторжения они перешли на сторону россиян и получили должности в так называемом управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области, что вошло в печально известной ФСИН. Работники этой российской службы исполнения наказаний причастны к пыткам как украинских политзаключенных, так и российских граждан .Детективы ГБР говорят, что задержанные выполняли преступные приказы россиян и содержали в изоляторе незаконно арестованных херсонских активистов. Злоумышленники осуществляли "прием" в изолятор и держали похищенных в камерах с бесчеловечными условиями.На работе задержанные носили формы с пометками "Z" и другой атрибутикой рф, а к некоторым заключенным при неповиновении применяли психологическое и физическое давление.В то же время в ГБР отмечают, что информацию о причастности всех троих к насилию и психологическому давлению активистов еще предстоит

проверить.

Ранее другому бывшему работнику СИЗО в Херсоне также сообщили о подозрении в госизмене. Следователи говорят, что в день освобождения города от россиян он сделал вид, будто не видит побега узников, и не сделал ничего, чтобы предотвратить это.