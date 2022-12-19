Трех жителей Донбасса, воевавших на стороне рф, приговорили к тюремным срокам

08:32 19 декабря Киев, Украина

Трое жителей Донецкой области, которые были участниками террористических группировок “ДНР” и активно участвовали в боевых действиях против украинских войск, осудили от 8 до 10 лет лишения свободы.



Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

“В начале полномасштабной агрессии они добровольно вступили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. Боевики попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в районах Новобахмутовки и Песок в Донецкой области", — говорится в сообщении.

По данным следствия, все трое — местные жители, присоединившиеся в 2014–2015 годах в ряды террористических группировок, где воевали против сил АТО. После 24 февраля они совместно с российскими оккупантами активно участвовали в штурме населенных пунктов на Донецком направлении.



Один из боевиков входил в состав вражеского полка спецназначения "Оплот". Находясь на должности пулеметчика, он обстреливал позиции украинских войск в районах Докучаевска и поселка Ясное.



Остальные двое были в рядах оккупационных подразделений "Кальмиус" и "100 мотострелковой бригады" 1 армейского корпуса "ДНР" ВС рф.



В августе они были направлены в район Песок для обустройства огневых позиций и захвата объектов транспортной инфраструктуры.



На основании собранных улик суд признал боевиков виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 258-3 (участие в террористической организации); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса.



Суд назначил им наказание от 8 до 10 лет тюрьмы.