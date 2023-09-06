Троих должностных лиц Черниговского горсовета арестовали за присвоение топлива

Трое должностных лиц Черниговского городского совета были задержаны за присвоение дизельного топлива.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что в течение мая-августа 2023 года трое должностных лиц присваивали дизельное топливо и продавали его предпринимателям. Один из должностных лиц получал топливо у оператора автозаправочной станции по топливной карте, после чего сообщники перевозили и продавали его.
В результате местному бюджету нанесен более одного млн грн убытков.
Подозреваемые задержаны и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что в течение мая-августа 2023 года трое должностных лиц присваивали дизельное топливо и продавали его предпринимателям. Один из должностных лиц получал топливо у оператора автозаправочной станции по топливной карте, после чего сообщники перевозили и продавали его.
В результате местному бюджету нанесен более одного млн грн убытков.
Подозреваемые задержаны и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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