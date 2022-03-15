Требовали деньги и угрожали расправой - полиция задержала вымогателей

В Житомирской области из-за несуществующего долга в 90 тысяч гривен, двое вымогателей угрожали предпринимателю убийством.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
Отмечается, что в настоящее время оперативники установили личности вымогателей. Это двое жителей города Коростень, которые уже имели за плечами криминальный опыт - ранее были осуждены за кражи и грабежи.
Указывается, что сейчас решается вопрос об уведомлении участникам группировки о подозрении по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины "Вымогательство" и избрании меры пресечения. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
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