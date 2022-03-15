Требовали деньги и угрожали расправой - полиция задержала вымогателей

11:49 20 октября Киев, Украина

В Житомирской области из-за несуществующего долга в 90 тысяч гривен, двое вымогателей угрожали предпринимателю убийством.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"Опасаясь за свою жизнь и здоровье, предприниматель обратился в полицию. Угрожая физической расправой и даже убийством, злоумышленники требовали от мужчины возвращения 90 тысяч гривен несуществующего долга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время оперативники установили личности вымогателей. Это двое жителей города Коростень, которые уже имели за плечами криминальный опыт - ранее были осуждены за кражи и грабежи.

"Вчера, 19 октября, полицейские при силовой поддержке КОРДа задержали одного из вымогателей после получения им части средств на карточный счет. Проводятся санкционированные обыски по местам проживания фигурантов", - резюмировали в Нацполиции.

Указывается, что сейчас решается вопрос об уведомлении участникам группировки о подозрении по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины "Вымогательство" и избрании меры пресечения. Им грозит до 7 лет тюрьмы.