Трасса Киев-Харьков: разлитое топливо и километровые пробки

30-ти градусная жара и тонны разлитого топлива стали причиной образования пробки на 71 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский. Движение транспорта там перекрыто во всех направлениях.
Об этом сообщает Патрульная полиция в пятницу, 9 июля.
Инцидент произошел между Лубнами и Пирятином в Полтавской области.
"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел разлив топлива на проезжую часть", - сказано в сообщении.
Движение по этому отрезку дороги перекрыто в обоих направлениях - на трассе образовалась пробка.
"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях", - добавили патрульные.
Инцидент произошел между Лубнами и Пирятином в Полтавской области.
"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел разлив топлива на проезжую часть", - сказано в сообщении.
Движение по этому отрезку дороги перекрыто в обоих направлениях - на трассе образовалась пробка.
"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях", - добавили патрульные.
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