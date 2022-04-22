Трасса Киев-Чоп: водитель уснул и влетел в отбойник, погиб один из пассажиров

10:33 24 июля Киев, Украина

В результате столкновения легкового автомобиля с придорожным отбойником, один пассажир погиб, а водитель и еще один пассажир были госпитализированы. Авария случилась вчера на трассе Киев-Чоп.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"Около 18.00 на 40 км на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с участием авто Skoda Felicia. Предварительно, водитель авто, вероятно, уснул, допустил столкновение с металлическим отбойником, после чего машина перевернулась", – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажир машины пострадали, а еще один пассажир погиб.



В направлении Житомира движение было осложнено.



