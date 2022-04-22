Трасса Киев-Чоп: водитель уснул и влетел в отбойник, погиб один из пассажиров

В результате столкновения легкового автомобиля с придорожным отбойником, один пассажир погиб, а водитель и еще один пассажир были госпитализированы. Авария случилась вчера на трассе Киев-Чоп.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции области.
В результате аварии водитель и пассажир машины пострадали, а еще один пассажир погиб.
В направлении Житомира движение было осложнено.
В направлении Житомира движение было осложнено.
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