Трасса Киев-Чоп: тройное ДТП, две смерти

В ночь с 18 на 19 мая в с. Козев Стрыйского района на трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение трех автомобилей: "Renault Kangoo", автовоза "Scania" и автомобиля "Chevrolet Cruze".
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.
В результате ДТП погибли водитель и женщина-пассажир, 1978 года рождения, из автомобиля "Renault Kangoo".
На место происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.
В результате ДТП погибли водитель и женщина-пассажир, 1978 года рождения, из автомобиля "Renault Kangoo".
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