Трагический взрыв на шахте: пострадали 10 горняков

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, сегодня в районе 5 часов утра прогремел взрыв на шахте в пгт Удачное Донецкой области. В результате пострадали и были госпитализированы 10 человек. Подробности происшествия выясняются.
В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Для расследования причин аварии создана комиссия.
В компании сообщают, что оказывают поддержку семьям пострадавших.
Ранее в июле в Кривом Роге на шахте Октябрьская Криворожского железорудного комбината погиб 31-летний шахтер. Его прижало к стене погрузочной машиной.
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