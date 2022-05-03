Трагический взрыв на шахте: пострадали 10 горняков

10:40 31 июля Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, сегодня в районе 5 часов утра прогремел взрыв на шахте в пгт Удачное Донецкой области. В результате пострадали и были госпитализированы 10 человек. Подробности происшествия выясняются.

"31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении Покровское на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность", - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

"От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь", - сказано в сообщении.

Для расследования причин аварии создана комиссия.

В компании сообщают, что оказывают поддержку семьям пострадавших.

Ранее в июле в Кривом Роге на шахте Октябрьская Криворожского железорудного комбината погиб 31-летний шахтер. Его прижало к стене погрузочной машиной.