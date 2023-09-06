Трагическая авария автобуса с украинскими туристами в Италии

Стали известны подробности ужасной ночной аварии в Италии. Как сообщило агентство АNSA, рейсовый автобус, в котором находились украинские туристы, на ходу буквально врезался в польский рефрижератор, перевозивший овощи и фрукты. В результате столкновения пострадали 14 человек.
Инцидент произошел в пятницу в 19:30 на трассе A4 в районе города Латизана.
30 пассажиров смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства, однако водитель и шесть человек, среди которых ребенок, оказались "в ловушке".
Спасатели сначала освободили четырех наиболее серьезно раненых и отправили их вертолетами в больницы.
Еще десять получили ранения, которые не угрожают жизни.
Напомним, в апреле в польской деревне Эльжбецыно автобус съехал с дороги в кювет. В результате ДТП пострадали четверо украинцев.
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