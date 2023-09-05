Трагедия в Армении: погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко

13:18 14 августа Киев, Украина





Сведения об этой трагической новости поступили из Министерства иностранных дел Украины. В Армении погиб Александр Сенченко, временный поверенный Украины, который исполнял обязанности руководителя украинской дипломатической миссии в этой стране.Сведения об этой трагической новости поступили из Министерства иностранных дел Украины.

"Трагедия произошла в Армении", - отметили в министерстве.

По данным местных СМИ, ссылающихся на информацию от Министерства внутренних дел Армении, Александр Сенченко утонул в озере Севан.



Вечером 13 августа поступила информация о происшествии: спасатели, дежурившие на одном из пляжей озера Севан, заметили мужчину, находящегося примерно в 25 метрах от берега, который вдруг исчез в воде во время плавания.



Сотрудники спасательной службы немедленно подошли к месту происшествия, извлекли мужчину из воды, на глубине приблизительно 1,5 метра, и доставили на берег с помощью моторной лодки.



Медицинская бригада, прибывшая на место, установила факт смерти мужчины.