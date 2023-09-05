Трагедия в Армении: погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко

В Армении погиб Александр Сенченко, временный поверенный Украины, который исполнял обязанности руководителя украинской дипломатической миссии в этой стране.
Сведения об этой трагической новости поступили из Министерства иностранных дел Украины.
Сведения об этой трагической новости поступили из Министерства иностранных дел Украины.
По данным местных СМИ, ссылающихся на информацию от Министерства внутренних дел Армении, Александр Сенченко утонул в озере Севан.
Вечером 13 августа поступила информация о происшествии: спасатели, дежурившие на одном из пляжей озера Севан, заметили мужчину, находящегося примерно в 25 метрах от берега, который вдруг исчез в воде во время плавания.
Сотрудники спасательной службы немедленно подошли к месту происшествия, извлекли мужчину из воды, на глубине приблизительно 1,5 метра, и доставили на берег с помощью моторной лодки.
Медицинская бригада, прибывшая на место, установила факт смерти мужчины.
Вечером 13 августа поступила информация о происшествии: спасатели, дежурившие на одном из пляжей озера Севан, заметили мужчину, находящегося примерно в 25 метрах от берега, который вдруг исчез в воде во время плавания.
Сотрудники спасательной службы немедленно подошли к месту происшествия, извлекли мужчину из воды, на глубине приблизительно 1,5 метра, и доставили на берег с помощью моторной лодки.
Медицинская бригада, прибывшая на место, установила факт смерти мужчины.
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