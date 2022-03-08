Трагедия на станции Караваевы дачи в Киеве

18:39 08 Июнь Киев, Украина

Следственно-оперативная группа Киева в сопровождении медиков констатировала смерть 35-летнего мужчины в результате наезда на него пригородной электрички.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киева.

"Сегодня около 15.00 часов в столичной полиции поступило сообщение о гибели неизвестного мужчины на железнодорожной станции "Караваевы Дачи".

Для установления обстоятельств происшествия на место выехали следственно-оперативные группы районного управления полиции и группа главка по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Предварительно установлено, что мужчина переходил через пути в неустановленном месте и не заметил поезд, который приближался к остановке. От полученных травм 35-летний потерпевший скончался на месте.



Данное происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства этого инцидента и проводят все необходимые следственные действия. По окончании проверки будет дана правовая квалификация".



В столичном ГСЧС отметили, что "Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлического инструмента тело мужчины было деблокировано и передано службе "103". Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.