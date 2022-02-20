Трагедия на льду под Киевом: двух подростков унесло на льдине

09:38 20 Февраль Киев, Украина

Февраль в этом году выдался теплым, и лед на водоемах недостаточно промерз. В связи с этим, службы спасателей и полиция ведут широкомасштабную работу среди населения по предупреждению трагедий на льду. Но, не смотря на все усилия спасателей достучаться до разума людей, дети и взрослые продолжают рисковать своей жизнью, выходя на опасный лед.

Как стало известно, вчера, 19 февраля, в селе Глебовка Вышгородского района Киевской области случилась очередное беда. Двух парней, находящихся на льдине, отнесло на сотни метров от берега реки. К счастью, в этот раз дрейфующих на льдине удалось спасти.

О том, что двух парней (18 и 15 лет) уносит на льдине, в полицию сообщила мать одного из пострадавших.

Когда полиция прибыла на место, оказалось, что старшего парня спас и везет к берегу на лодке неравнодушный гражданин. У этого молодого человека лед под ногами начал таять, поэтому он попал в воду и начал тонуть.

В это время младший парень продолжал оставаться на льдине, которую унесло примерно на 400 метров от берега. Сотрудники полиции на другой лодке, которая находилась на берегу, приступили к спасению второго испуганногоу подростка. Через короткое время несовершеннолетний был доставлен на берег.

Госпитализация из-за переохлаждения понадобилась только старшему товарищу. Его здоровью уже ничто не угрожает.

Ранее в Черкасской области на отколовшейся льдине оказались до 200 рыбаков. Тогда смогли спасти всех. А вот в Днепропетровской области спасти ребенка не удалось. Шестилетний первоклашка не пришел домой после школы. Буквально через несколько часов его тело нашли подо льдом в 15-ти метрах от берега.