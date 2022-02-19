Торнадо на Херсонщине: сломанная кровля, поваленные деревья

15:08 25 Май Киев, Украина

С последствиями внезапного торнадо , обрушившегося на херсонское село, помогают справиться местные правоохранительные органы.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В с.Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания необходимой помощи. Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.