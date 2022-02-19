Торнадо на Херсонщине: сломанная кровля, поваленные деревья

С последствиями внезапного торнадо, обрушившегося на херсонское село, помогают справиться местные правоохранительные органы.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания необходимой помощи. Работники превенции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья. Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.
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