Торговля людьми: с начала года выявлено более 760 преступлений

20:48 30 июля Киев, Украина

Торговля людьми была и остается актуальной проблемой в Украине, а в связи с огромной латентностью, этому явлению сложно противостоять.

Только с начала 2021 года было зарегистрировано 760 преступлений, связанных с торговлей людьми, заявил начальник Департамента миграционной полиции НПУ Сергей Пантелеев на брифинге в пятницу, 30 июля.



По его словам, торговля людьми остается одной из наиболее актуальных проблем в Украине.

"С начала 2021 года работники полиции обнаружили более 760 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми. Разоблачена и ликвидирована деятельность 26 организованных преступных групп, в которые входило 139 участников. Их вина доказана. Дела направлены в суд, который исследует доказательства и вынесет соответствующие приговоры. 328 торговцам людьми сообщено о подозрении. 895 уголовных производств направлено в суд. За семь месяцев мы пообщались почти с 500 жертвами торговли людьми", - сказал Пантелеев.

"К сожалению, торговля людьми - явление распространенное сегодня. В связи с огромной латентностью, этому явлению сложно противостоять. Большая проблема заключается в том, что сами жертвы не могут идентифицировать себя как жертв торговли людьми. Поэтому любая деятельность, направленная на распространение информации об указанном явлении, информационно-разъяснительная работа, информационные кампании, будут помогать лицам, которые находятся в таких обстоятельствах. Помогут им понять это и вовремя обратиться за помощью к Национальной полиции", - добавил начальник Управления мониторинга соблюдения прав человека МВД Украины Дмитрий Гладчук.

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