Топ-сотрудник Одесской таможни пойман на взятке

20:46 10 декабря Киев, Украина

Сотрудники Государственного бюро расследований пресекли противоправную деятельность руководителя Одесской гостаможни.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР , 10 декабря.

Следствием установлено, что указанный работник одного из отделов таможенного поста "Черноморский", при посредничестве гражданского лица - бывшего работника таможни требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в сумме 1100 долларов США за несоздание искусственных препятствий при растаможивании пяти автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины.

"9 декабря 2020 года чиновника Одесской таможни и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины", - указали в ГБР.

Сейчас руководителю одного из отделов таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни Гостаможслужбы Украины и его посреднику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



В дальнейшем будет решаться вопрос об отстранении должностного лица таможни от занимаемой должности и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.