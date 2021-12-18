Только на кладбище люди узнали, что хоронят чужую женщину

08:41 04 Апрель Киев, Украина

К сожалению, авралы случаются и в таких «тихих» местах, как морги. Тем более во время возросшей смертности от коронавируса. Как стало известно, в Богодуховском районе на Харьковщине во время захоронения на одном из кладбищ выяснилось, что работники больничного морга выдали родственникам чужое тело.

Житель Харьковщины умер в больнице от коронавируса. Его тело родня получила в закрытом гробу.

На 30 марта были назначены похороны мужчины. По нему уже отслужили панихиду, когда семье неожиданно позвонили и сообщили, что в гробу – не их близкий, а тело женщины.

Гроб с телом с кладбища повезли в Богодуховскую центральную районную больницу. Там работники морга выдали уже "правильное" тело и родственники смогли похоронить его.

"Никакой подмены не было - бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник там присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы - мы просто люди", - заявила замглавы больницы Яна Грищенко.

В медучреждении создана комиссия, которая будет разбираться в произошедшем. Также родственники одного из умерших подали заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Кении мужчина очнулся в морге при подготовке к бальзамированию. Он потерял сознание дома, и семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер еще до того, как его привезли к медикам.

Добавим, в Колумбии "ожившего" пациента отказались выпускать из морга.