"Точно в цель": в Крыму упал российский "Калибр"

В оккупированном Крыму упала российская крылатая ракета "Калибр". Эксперты, прибывшие на место происшествия, заключили, что упавшая ракета является ракетой типа "Калибр", которая стоит на вооружении ВС рф.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, ссылаясь на российские СМИ.
Отмечается, что ракета была обнаружена пастухом в районе села Вулкановка Ленинского района 17 мая в 6:30 утра.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, ссылаясь на российские СМИ.
Отмечается, что ракета была обнаружена пастухом в районе села Вулкановка Ленинского района 17 мая в 6:30 утра.
Оккупационные власти Крыма пока никак не комментировали инцидент.
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