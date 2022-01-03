Терроризм на Филиппинах: два мощных взрыва унесли жизни 14 человек

20:08 24 Август Киев, Украина

На юге Филиппин в провинции Сулу прогремел ряд взрывов . На данный момент известно о 75 пострадавших и 14 погибших.



Cогласно предварительному отчету военных первый взрыв произошел около 12 часов дня по местному времени перед продуктовым магазином на оживленной улице в городе Джоло, вследствие подрыва мотоцикла со взрывчаткой.



Примерно через час после первого взрыва прогремел второй — в церкви примерно в 70 метрах от места первого взрыва, в результате подрыва террористки-смертницы, имевшей связи с боевиками «Исламского государства».



Среди 75 раненых - 27 сотрудников сил безопасности и 48 гражданских. Всего погибло 8 силовиков и 6 гражданских.





Отмечается, что оба взрыва произошли в центре города в понедельник, когда обычно на улицах много людей в связи с работой рынка.

В настоящее время никто не взял на себя ответственность за две атаки.