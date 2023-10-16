Терроризировали жителей Прикарпатья: СБУ обезвредила банду

12:15 16 октября Киев, Украина

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ

Банда действовала под контролем «смотрящего» за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.



Участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли счет за мирное решение проблемы.



В случае отказа – участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также конфискацией автомобилей и

недвижимости.

За один рэкетирский "налет" фигуранты могли "выбить" из человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте.

Таким образом, злоумышленники пытались обложить «данью» местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.



А с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, которые заберут к себе на ноль, где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.



По имеющимся данным, деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья.



Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.



Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.



В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.