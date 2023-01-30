Терроризировали жителей Одессы: СБУ задержала очередную преступную группировку

18:09 30 января Киев, Украина

В результате следственно-оперативных действий в Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, действовавшую от имени чеченского «вора в законе» по прозвищу «Омар Уфимский».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Находясь на территории россии, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины. Для этого координировал банду, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей. Злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги с граждан, в том числе находящихся под следствием. В случае отказа, применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в частности, родственников потерпевшего, которых обещали "найти", - сообщают в СБУ.

Сообщается, что непосредственное руководство группировкой осуществлял местный уголовник, находившийся в городском следственном изоляторе.



В конце августа прошлого года сотрудники СБУ задержали в Одессе трех участников действовавших на свободе банды и сообщили им о подозрениях в вымогательстве.

"Но находясь в СИЗО, лидер банды все равно продолжил преступную деятельность. Уголовник обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял в поддержку заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Даже в случае освобождения с изолятора, потерпевшие должны платить суммы в криминальную "кассу", – говорится в сообщении.

Уголовнику дополнительно уведомлено о подозрении в установлении или распространении преступного воздействия. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.