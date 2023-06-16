Террористический обстрел привел к отключению ЗАЭС: угроза радиационной аварии

После последнего обстрела в ночь на 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, обеспечивающая питание Запорожской АЭС.
Об этом информирует НАЭК "Энергоатом" в своем канале в Телеграме.
В результате террористической атаки, совершенной в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, которая обеспечивала энергоснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС.
Это уже седьмой раз с начала оккупации в марте 2022 года, когда ЗАЭС переходит в режим блэкаута. После потери внешнего питания, необходимого для работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, а запас топлива хватит на десять суток.
Однако, если не будет возможности восстановить внешнее питание станции в течение этого времени, возможна авария с радиационными последствиями для всего мира.
Продолжающаяся оккупация ЗАЭС россией постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии.
В сообщении "Энергоатома" говорится о необходимости немедленного прекращения ядерного терроризма со стороны россии, вывода террористических группировок с территории Запорожской АЭС и восстановления контроля над станцией компетентным легитимным оператором, украинским Энергоатомом, для обеспечения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта.
Об этом информирует НАЭК "Энергоатом" в своем канале в Телеграме.
В результате террористической атаки, совершенной в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, которая обеспечивала энергоснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС.
Это уже седьмой раз с начала оккупации в марте 2022 года, когда ЗАЭС переходит в режим блэкаута. После потери внешнего питания, необходимого для работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, а запас топлива хватит на десять суток.
Однако, если не будет возможности восстановить внешнее питание станции в течение этого времени, возможна авария с радиационными последствиями для всего мира.
Продолжающаяся оккупация ЗАЭС россией постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии.
В сообщении "Энергоатома" говорится о необходимости немедленного прекращения ядерного терроризма со стороны россии, вывода террористических группировок с территории Запорожской АЭС и восстановления контроля над станцией компетентным легитимным оператором, украинским Энергоатомом, для обеспечения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии