Террор Донбасса продолжается

На Донбассе от обстрелов российских оккупантов погибли 5 мирных жителей, по меньшей мере 12 человек ранены.
Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook вчера оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Луганской и Донецкой областей, в результате разрушено 26 жилых домов, около 25 других гражданских объектов повреждены.
Также повреждения получили профессиональный лицей в Соледаре, коксохимический завод в Авдеевке, угольное предприятие в Торецке, здание шахты в Белозерском, КПВВ "Зайцевое".
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