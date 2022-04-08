"Тернопольский демон" приговорен к пожизненному заключению

20:51 11 ноября Киев, Украина

Сегодня, 11 ноября суд города Тернополя вынес приговор убийце тату-мастера Татьяны Подвашецкой, 26-летний Андрей Горбатюк "Тернопольский демон" получил наказание в виде пожизненного отбывания заключения в тюрьме.

Прокурор просил суд о наказании в виде лишения свободы на 15 лет. А вот семья убитой настаивала на пожизненном заключении.

"Максимально справедливый суд", - удовлетворенно говорят тернопольчане.

Что известно об убийце

Андрей совершил преступление в ночь на 16 апреля 2019 года. Свою подругу Татьяну он убил в ее собственной квартире. Причем женщину лишил жизни "демон", сотворенный ее же руками. Медик-акушер, закончившая колледж, известный в городе мастер татуТатьяна принимала участие в создании нового образа Андрея.





Внешний переход к "дьявольской форме" завершился пять лет назад. Андрей сделал себе уши, как у эльфа, вставил вампирские клыки, залил белки глаз черной краской. Он сразу получил прозвище "тернопольского демона" за характерную внешность. Помимо прочего, Андрей даже сделал себе раздвоенный язык.

Что известно о жертве

Глаза Андрею шесть лет назад татуировал муж убитой, Руслан Подвашецкий. Они с Татьяной давно были в разводе, но поддерживали теплые отношения. Узнав о гибели Татьяны, Руслан, по словам близких друзей пары, просто обезумел от горя. Он долго плакал, а в суде пытался растерзать убийцу.Трое правоохранителей понадобилось, чтобы его удержать и утихомирить. Подозреваемому повезло, что он за стеклом.



Мама погибшей девушки на суде заявила, что хочет получить от Горбатюка компенсацию в виде двух миллионов гривен. Но не себе.

"Моя дочь мучилась, очень мучилась. Она была смыслом моей жизни, и я требую компенсацию в два миллиона гривен за моральный ущерб. Я не хочу этих денег, я хочу, чтобы половина этих денег пошла на церковь, а вторая половина – на тех детей, которые болеют", - сказала мама погибшей девушки.

Что известно об убийстве

Сам убийца в суде объяснил, что не помнит, как все произошло, и очень сожалеет о содеянном. Он пришел, чтобы встретиться с Русланом и закончить начатый им рисунок-татуировку. Таня связалась с бывшим мужем по интернету, Руслан объяснил, как сделать то, что хочет Андрей. А потом у гостя и хозяйки дома якобы вспыхнула ссора. Но что и как - Андрей не помнит.

"Не помню. Может, Таня резко подошла. Не помню. Когда понял, уже случилось то, что случилось. Конечно, я жалею. Жалею — это мягко сказано. Когда увидел труп в луже крови, хотел покончить с собой", - рассказал "демон".

Но даже не предпринял попытки самоубийства. Наоборот, Андрей сбежал с места преступления.

Умирая, израненная Татьяна, пытаясь спастись, бегала по квартире. Ее кровь была везде — и в ванной, и на кухне, и в комнате. Последние капли жизни ушли из нее в коридоре, возле входной двери. Она упала на пол и, по словам медэксперта, еще долго и мучительно умирала, так как ни одно из ранений не было глубоким и смертельным. Татьяна истекла кровью. А сам подозреваемый, увидев, что натворил, выскочил из квартиры, захлопнул за собой дверь и побежал домой. Переоделся, взял несколько сот долларов, сказал матери, что он убил Татьяну, и уехал во Львов.



Психиатрическая экспертиза, которая должна была установить, осознавал ли Андрей Горбатюк, что он делал, и был ли вменяемым на тот момент, вынесла свой вердикт - понимал и осознавал; психически здоров.